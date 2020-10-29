شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتخابه رئيسا للبرلمان العربي.. العسومي يتعهد بالعمل على صيانة الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس البرلمان العربي الذي انتخب أمس عادل العسومي أنه سيواصل العمل على صيانة الأمن القومي العربي، وقال إن البرلمان العربي سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعًا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل، وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة. وأضاف العسومي في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي التي عُقدت أمس الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية، وانتخب خلالها رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين: «إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساس يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الحلول السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية، كما سنعمل أيضًا في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي تحقيقًا لتطلعات الشعب العربي في العيش الكريم. وشكر رئيس البرلمان العربي العسومي أعضاء البرلمان العربي على ثقتهم الكبيرة لانتخابهم له رئيسًا للبرلمان العربي، صوت وضمير أمتنا العربية والمعبّر عن آمال وطموحات الشعب العربي الكريم، متعهدًا بالاستمرار معًا لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربيًا وإقليميًا ودوليًا، والبناء على ما أنجزه في الفترة الماضية، واعتماد آليات عمل جديدة تمكّنه من القيام بأدوار فاعلة استنادًا لنظامه الأساس لمواكبة كافة الأحداث على الساحة العربية.

وقال العسومي لأعضاء البرلمان العربي: في بداية مرحلة جديدة للبرلمان العربي، نسهم جميعًا في تقييم الفصلين التشريعيين الأول والثاني، ونضع خطة عمل إستراتيجية لدورنا في الفصل التشريعي الثالث. أمامنا تحديات جسام، وعمل شاق، وإنني على ثقة بأننا قادرون بجهودكم المخلصة على تجاوز كل التحديات.

وعادل عبدالرحمن العسومي من مملكة البحرين تولى رئاسة البرلمان العربي خلفًا للدكتور مشعل بن فهم السلمي، بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.

وينص النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن يتم انتخاب رئيسه لمدة عامين قابلَين للتجديد لمرة واحدة.