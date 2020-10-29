شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «زيتا» يصل إلى لويزيانا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أمس الأربعاء، إن الإعصار زيتا، وهو من الفئة الثانية، وصل إلى اليابسة في جنوب شرق ولاية لويزيانا الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيصل إلى البر مرة ثانية على ساحل ولاية مسيسيبي.
وأضاف المركز أن زيتا يقع على بعد نحو مائة كيلومتر تقريبا من جنوب غرب نيو أورليانز، وأنه محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة.
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