أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك.

وأضاف المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن رئاسة المجلس رفعت الجلسة الـ18 إلى إشعار آخر. وأدناه صيغة توزيع الدوائر الانتخابية في كركوك التي صوت عليها البرلمان:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان ينهي جلسته 'الليلية' بالتصويت على الدوائر الانتخابية لكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.