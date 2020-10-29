حمدوك يطلع على أداء الآلية السياسية والأمنية بين الخرطوم وجوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

تلقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تقريرا حول برنامج عمل الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، مساء اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى مع وفد عالي المستوى برئاسة وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان أنجلينا تينج، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، ووزير الدفاع يس إبراهيم يس، ووزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، ووزير الخارجية المُكلّف، السفير عمر قمر الدين.

وأوضحت وزيرة الدفاع في جنوب السودان، أن اللجنة الفنية التي يترأسها وزيرا الدفاع بالبلدين، شرعت في تنفيذ مهامها بوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض (جنوب جمهورية السودان) يوم أمس، وفتح نقاط العبور وتسهيل التجارة بين الدولتين عبر الميناء البري بكوستي، واستئناف حركة النقل النهري لتيسير حركة المواطنين والبضائع.

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وأشارت إلى بدء أعمال اللجان الفنية، ووفقا لذلك فإن النتائج ستكون مبشرة، موضحة أن المواضيع قيد النقاش تشمل تحديد مناطق العبور المُتفق عليها علاوة على موضوع المنطقة منزوعة السلاح.

ونقلت الوزيرة تهاني رئيس جمهورية دولة جنوب السودان الفريق أول ركن سلفا كير ميارديت، وشعب جنوب السودان، بمناسبة توقيع اتفاقية سلام السودان بين أطراف العملية السلمية بمدينة جوبا الشهر الجاري.

وأعربت أنجلينا تينج عن شكرها وتقديرها للحكومة الانتقالية في السودان على دعمها المستمر لجهود تنفيذ اتفاقية السلام بدولة جنوب السودان من خلال الدعم اللوجستي والسياسي بالإضافة إلى تقديمها مساعدات للمتضررين من السيول والفيضان بجنوب السودان، متمنية أن يستمر تطور العلاقات بين الدولتين بالعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه البلدين في الحدود وأوضاع مواطني الدولتين.