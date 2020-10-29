مسؤول أمريكي سابق يكشف عن هويته بعد انتقاده لترامب في مقال باسم "مجهول"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

كشف المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن هويته اليوم الأربعاء، بعد أن استخدم الاسم المستعار "مجهول" ونشر مقالا في صحيفة نيويورك تايمز ينتقد فيه ترامب.

ونشر مايلز تايلور، كبير الموظفين السابق في وزارة الأمن الداخلي، مقالا على منصة النشر عبر الإنترنت "ميديام" يشرح فيها قراره بنشر مقال تحت الاسم المستعار "مجهول" عام 2018 في صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى نشر كتاب لاحق بعنوان "آ وارنينج" أو (تحذير).

وكتب تايلور: "رأيت دونالد ترامب يثبت أنه رجل بلا شخصية، وقد أدت عيوبه الشخصية إلى إخفاقات قيادية كبيرة لدرجة أنه يمكن قياسها بالأرواح الأمريكية المفقودة".

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وتابع تايلور: "لذلك عندما تركت الإدارة كتبت كتاب (آ ورنينج)، وهي دراسة لشخصية القائد العام الحالي وتحذير للناخبين من أن الأمر لم يكن سيئا كما يبدو داخل إدارة ترامب، بل كان أسوأ".

وكتب تايلور في المقال المنشور تحت الاسم المستعار، الذي لفت الانتباه على نطاق واسع بعد أن زعم مؤلفه أنه كان مسؤولاً رفيعًا في الإدارة، أن بعض السياسيين المعينين كانوا يعملون بنشاط لكسر حدة أسوأ اندفاعات الرئيس.

وأثار المقال غضب ترامب، الذي أمر فريقه بالبدء في البحث عن مسربي المعلومات في البيت الأبيض.