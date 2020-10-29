لتحقيق الأمان.. نقيب المحامين يخاطب إدارات النقابة والفرعيات بشأن "إيداع الإيرادات في البنوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا خاطب فيه كافة قطاعات وإدارات النقابة العامة للمحامين، وكافة النقابات الفرعية، أكد خلاله على الالتزام بإيداع كافة الإيرادات والموارد بالبنوك المعتمدة، تحقيقا لأمانها، وضبط حساباتها بدقة.

وجاء في نص الخطاب: "يراعى الالتزام بإيداع كافة الإيرادات والموارد بالبنوك المعتمدة، تحقيقا لأمانها، وضبط حساباتها بدقة، وتلافي أن يكون الصرف بقرارات انفرادية من الخزينة، وإنما بشيكات صادرة من اثنين على الأقل طبقا للنظام المتبع، ولا يجوز الترخص في هذه القواعد والضوابط المقررة لزوما للحفاظ على المال العام".

يذكر أن رجائي عطية، كشف في وقت سابق عن وجود اتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة من بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وتقدمت على إثره النقابة ببلاغ للنيابة العامة.