استفزاز جديد.. انفصاليون يقفون على تماس مع عناصر الجيش المغربي- صور

لا زالت جبهة البوليساريو الانفصالية، مستمرة في سياسة الاستفزاز، تزامنا مع قرب مناقشة مجلس الأمن للتمديد لبعثة المينورسو في الصحراء المغربية.

ونقل منتدى فورساتين للداعمين للحكم الذاتي، صورا لعدد من عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، بالقرب من منطقة عسكرية محظورة، بمنطقة ميجك، مركز القائدية، القطاع العملياتي العسكري بأم ادريكة، حيث يوجد أيضا مقر بعثة المينورسو.

الانفصاليون، وقفوا في تماس مع عناصر القوات المسلحة الملكية، وتعمدوا ترديد عبارات استفزازية، وكلام نابي، في محاولات لاستفزاز الجنود المغاربة.

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وعن خلفيات هذا الاستفزاز، أكد المنتدى، على أن جبهة البوليساريو الانفصالية، هي التي وجهت عشرات من أتباعها للهجوم على منطقة عسكرية محظورة تابعة للجيش المغربي، وتعتبر ممرا لقوات المينورسو القادمة من الأقاليم الجنوبية والمتوجهة للمخيمات في إطار عمليات مراقبة المنطقة.

جبهة البوليساريو سهلت بكل الوسائل وصول أتباعها، وفتحت لهم الباب لاستفزاز الجنود المغاربة، والذين أظهرت مقاطع فيديو، أنهم تلقوا أوامر بالانضباط وعدم الانسياق وراء الاستفزازات أو الرد عليها.

ويأتي هذا الاستفزاز الجديد، في سياق تصعيد الجبهة الانفصالية من محاولات جر المنطقة للتوتر، وذلك بدفع محسوبين عليها إلى عرقلة حركة النقل بمعبر الكركارات الرابط بين المغرب وموريتانيا.