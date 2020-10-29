حصيلة نصف سنة من المحاكمات عن بعد.. 8775 جلسة راجت بها 158149 قضية

بعد نصف سنة من تفعيل المحاكمات عن بعد، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة تفعيل هذه الآلية، والتي اوزت الثمانية آلاف جلسة.

وقال ديوان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، أنه سجل على امتداد نصف سنة، عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 8775 جلسة، وبلغ مجموع القضايا التي راجت بها 158149 قضية، وتمت خلالها اجراءات محاكمة المعتقلين عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأوضح المجلس، أنه تم الإفراج عن عدد من المستفيدين من المحاكمة عن بعد، لأسباب مختلفة، مضيفا أنهم كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج.

واعتبر المجلس أن حصيلة المحاكمات عن بعد إيجابية، و ما كانت لتتحق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة.

وأكد المجلس استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، داعيا الجميع الى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية .