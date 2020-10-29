شكرا لقرائتكم خبر عن 18 إصابة جديدة بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"دون تسجيل حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أمس، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفاع إلى 13 ألفاً و 763 حالة إصابة , فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6764 حالة , مشيرةً إلى استقرار مجموع الوفيات على 837 حالة.

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