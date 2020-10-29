مانشستر يونايتد يكتسح لايبزيج بخماسية

رياضة 2020-10-28 | 23:13 102 مشاهدة اكتسح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره لايبزيج النمساوي بخماسية في بطولة دوري أبطال أوروبا واستضاف ملعب الأولد ترافورد مباراة الفريقين، في ثاني جولات دور المجموعات، حيث فاز مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد. الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد سجله اللاعب ماسون جرينوود في الدقيقة 21. Advertisements وعزز ماركوس راشفورد تفوق الشياطين الحمر بتسجيله هدفين في الدقيقتين 74 و78.



وفي الدقيقة 87 حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، حولها أنطوني مارسيال إلى رابع أهداف أصحاب الأرض. وفي الدقيقة 87 حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، حولها أنطوني مارسيال إلى رابع أهداف أصحاب الأرض. وأنهى راشفورد خماسية كتيبة أولي جونار سولشاير بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 92. بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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