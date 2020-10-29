عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ18 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي افتتح أعمال الجلسة رقم 18". ومن المتوقع أن تشهد الجلسة التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك، ضمن قانون الانتخابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يعقد جلسته الـ18 برئاسة الكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.