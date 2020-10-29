شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الحديدية تهدد عرش أردوغان.. ميرال أكشنار تعلن ترشحها لرئاسة تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار، عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية التركية، المقرر إجراؤها في عام 2023، وعلى لسان نائب رئيس حزب الخير يافوز أغيرالي أوغلو، أوضح الحزب أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، زتلاشيح أكشنار، المعروفة بلقب «المرأة الحديدية»، في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأضاف أغيرالي أوغلو، خلال ظهوره بأحد برامج قناة «خلق تي في» التركية،:«يجب أن نتحدث عن المبادئ وليست التصورات، المرشح الرئاسي للحزب هو ميرال أكشينار، ما لم يعلن خلاف ذلك، يجب أن تدار تركيا بنظام برلماني وبالاستشارة، كما يجب الاتفاق على المبادئ أولاً، دعونا ننشئ مثل هذا النظام بحيث لا تنتهك الممارسات التعسفية الحقوق والقوانين الشخصية».

ومؤخرًا، أثارت دعوة المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة ضجيجًا في تركيا، وأكدت أن هذا مطلب الأمة التركية الذي أصبح لا حول ولا قوة لها بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بها، في حين أن النظام الحاكم، اعترض على ذلك بزعم أن إجراء انتخابات مبكرة في غير موعدها، هو أعمال الدول القبلية.