سلطات فاس تشدد الإجراءات خلال عطلة المولد.. الدخول والخروج بالرخص الاستثنائية

قررت لجنة اليقظة الجهوية برئاسة والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، بمناسبة عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وتشديد المراقبة على مستوى عمالة فاس، لتوطيد المكتسبات التي تحققت من حيث التحكم في الوضعية الوبائية لكوفيد 19.

وأفاد بلاغ لولاية الجهة، أنه تقرر ابتداء من يوم غد الخميس، تشديد إجراءات المراقبة بجميع السدود الأمنية على مستوى عمالة فاس، وذلك بمنع الدخول أو الخروج من المدينة إلا بالتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء، يمتد إلى غاية يوم الاثنين 02 نونبر على الساعة الثامنة صباحا.