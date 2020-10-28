ترقية استثنائية لـ”شهيد الواجب” ضحية جريمة القتل في سجن تيفلت ودعم لأسرته

استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، تعرض أحد موظفيها للاعتداء المفضي للقتل في سجن تيفلت، على يد موقوف في إطار تفكيك خلية إرهابية، معلنة عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان العيش الكريم لعائلة الفقيد.

وقالت المندوبية اليوم، إن سجن تيفلت عرف مساء أمس حادثا مفجعا والذي راح ضحيته الموظف المسمى قيد حياته الحبيب هراس، وإصابة ثلاث موظفين بجروح نتيجة اعتداء من طرف سجين متابع في قضايا التطرف والإرهاب، والذي قام باحتجاز الفقيد داخل الزنزانة وتعريضه للضرب والجرح نتج عنه وفاة.

وأوضحت المندوبية، أنه وفي إطار الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفيها، فقد تم التكفل بجميع مصاريف مراسيم جنازة المرحوم، وكذا مصاريف علاج المصابين مع التتبع المستمر لوضعهم الصحي، كما تقرر منح ترقية استثنائية للفقيد والموظفين المصابين، عرفانا لهم بالتضحيات الجسيمة، والحس المهني العالي الذي أبانوا عنه خلال مزاولة مهامهم.

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وعبرت المندوبية عن استنكارها الشديد لمثل هذه الاعتداءات التي تطال موظفيها الذين يؤدون مهامهم الأمنية والإصلاحية بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، في ظل ظروف عمل استثنائية وخاصة، مجددة التأكيد على وقوفها الدائم بجانب موظفيها في مثل هذه الحالات، وبأنها لن تدخر جهدا في التصدي للاعتداءات على الموظفين وتوفير الحماية القانونية وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لهم، كما دعت المندوبية، كافة الموظفين إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية وعدم التوان في تلبية نداء الواجب الوطني.

وفي نفس السياق، أوضحت المندوبية أن جمعية التكافل الاجتماعي لموظفيها ستتكفل بصرف دعم مادي شهري لأرملة وأبناء الفقيد، وستعمل على منحهم مختلف المساعدات الاجتماعية لضمان السكن والعيش الكريم والتخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل الذي ألم بأسرة المندوبية العامة.