الملك يحيي ليلة المولد النبوي الشريف في إطار خاص وبحضور جد محدود

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء. والتزاما من الملك، بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى إلا تم إحياء هذه الليلة في إطار خاص وبحضور جد محدود.

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