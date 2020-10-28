عاجل.. فرنسا تعود للإغلاق العام ابتداءا من الجمعة والإجراء يستثني المدارس

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن عودة بلاده للإغلاق العام، محذرا من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون في خطاب له اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعود بعد غد الجمعة للإغلاق العام، لمواجهة انتشار كورونا، مضيفا أن هذا الإغلاق سيستثني المدارس.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيتم تقييم الأوضاع، بعد أسبوعين من الإغلاق، قبل اتخاذ قرار آخر.

يشار إلى أنه بعد أسبوعين على فرض حظر تجول ليلي، تسارع انتشار الفيروس في القسم الأكبر من القارة الأوروبية، بحسب ما أشار إليه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال في وقت سابق من اليوم.

واستبقت الحكومة الإعلان اليوم عن الأغلاق، ببسط خيارات منها توسيع حظر التجول الليلي وصولا إلى الحجر الصحي بشكل محلي أو في جميع أنحاء فرنسا.