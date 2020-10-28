رئيس برلمان لبنان: الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام.



ويواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مساعيه لتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين غير حزبيين، بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأشارت مصادر إلى أن الأجواء إيجابية بين عون والحريري، لكن الأمور لم تتبلور بعد، حيث إن شروط القوى السياسية في تسمية بعض الوزراء قد تعرقل ولادة الحكومة في اللحظات الأخيرة. وفقا لسكاي نيوز.

ويطالب الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، لكنه أتاح للأحزاب اختيار شخصيات محسوبة عليها اسميا لا تنظيميا.

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ويميل الرئيس اللبناني إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً في مقابل استعداد ‏الحريري لرفع عدد الوزراء من 14 وزيراً إلى 18 وزيراً، وقالت إنه يمكن ‏التوصّل إلى حل وسط يقضي بأن تتشكّل من 20 وزيراً.

وقطعت المشاورات التي حصلت حتى الساعة بين عون ‏والحريري أكثر من نصف الطريق المؤدي إلى تشكيل الحكومة التي ‏يُفترض أن ترى النور قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت مصادر لبنانية أنه لا خلاف بين عون والحريري حول تطبيق مبدأ ‏المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وإن كان الحريري صارح ‏عون باستثناء وزارة المال ولمرة وحيدة في الإبقاء عليها من حصة الشيعة.

وأكد المصادر أن الحريري يدرس حالياً ملفات العشرات من المرشحين لشغل المناصب ‏الوزارية، ويقول إن زمن المحاصصة والثنائيات والتسويات المنفردة ‏قد ولّى وأصبح من الماضي.