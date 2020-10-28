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دولة الإمارات تدين استهداف الحوثيين السعودية بـ6 طائرات مفخخة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار اعترضتها قوات التحالف.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيداً خطيراً، مجددةً تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

 

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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