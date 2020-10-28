شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 3985 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجل المغرب 3985 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا اليوم، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 207 آلاف و718.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 61 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 3506، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 171 ألفاً و591.
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