شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يدعو إلى تكثيف الضغوط على المليشيا بشأن «صافر» والان نبدء بالتفاصيل
رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالبيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حول خزان النفط صافر.
ودعا إلى تكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لرفع قيودها عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والحيلولة دون استخدامها مادة للضغط والابتزاز السياسي.
وطالب المجتمع الدولي بمواقف أكثر قوة وصرامة تجاه تلاعب مليشيا الحوثي بملف صافر، وتماديها في تجاهل الدعوات الدولية والتحذيرات من كارثة بيئية وصحية واقتصادية حال وقوع الكارثة المحتملة، وسرعة العمل على تصنيفها منظمة إرهابية لما تمثله من تهديد على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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