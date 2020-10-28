شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن عودة تطبيق إجراءات العزل لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستعود لتطبيق إجراءات العزل العام على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع الجاري في محاولة لاحتواء جائحة كوفيد-19 التي تنطوي مجددا على تهديد بالخروج عن السيطرة.

وتعيد الإجراءات الجديدة للأذهان إجراءات العزل العام التي فُرضت في فرنسا لمدة ثمانية أسابيع في الربيع عندما وصلت الإصابات والوفيات من المرض إلى ذروتها.

لكن على خلاف العزل العام السابق، قال ماكرون إن أغلب المدارس ستبقى مفتوحة.

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء، 523 وفاة بالمرض في 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي منذ أبريل عندما كان التفشي في ذروته. وحذر أطباء من أن وحدات العناية المركزة على وشك الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.