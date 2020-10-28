التحالف يدمر 3 صواريخ حوثية باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "المليشيا أطلقت الصاروخ الأول باتجاه جازان، والثاني باتجاه نجران، فيما أطلقت الثالث نحو مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية".

وأضاف أن "التحالف اعترض ودمر أيضا هدفين جويين معاديين أطلقتهما مليشيات الحوثي قبل أن يصيبا مناطق مدنية بالسعودية".

يأتي هذا بعد إعلان التحالف في وقت سابق، اليوم، اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

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وأكد العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وخلال الأسبوع الجاري نجح التحالف في تدمير واعتراض أكثر من 15 طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.

وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.