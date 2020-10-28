ملك البحرين ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان المستجدات الإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم في المنامة مع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور المملكة عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا " أن العاهل البحريني أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود الوزير مارك إسبر في تعزيز علاقات التعاون البحرينية الأمريكية في الجوانب العسكرية والدفاعية.

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وأشاد جلالته بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو متواصل في جميع المجالات، لاسيما ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي كبلدين صديقين وحليفين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة.

وأكد أن العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تحقيق أهداف ومصالح البلدين الصديقين.

ونوه جلالته بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الاقليمي والعالمي وحرصها على تعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين.