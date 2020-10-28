محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)
أعلن الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الأربعاء، أنه يعمل على إطفاء حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بمدينة ابها جنوب غرب المملكة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في بيان لها "أن مدني عسير يباشر حريقا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة التابعة لمدينة أبها".
ولم يوضح الدفاع المدني مزيدًا من التفاصيل بشأن الحريق.
يأتي ذلك بعد قليل من إعلان الأمن السعودي القبض على ثلاثة إثيوبيين من مخالفي نظام أمن الحدود المتسللين لقيامهم بإضرام النار في الأعشاب بأحد الجبال امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين متر مربع.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ٣ إثيوبيين للاشتباه في إضرامهم النار في أعشاب جبلية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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