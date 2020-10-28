"قتلوا في هجوم استهدف مدرسة".. الكاميرون تعلن الحداد الوطني على أرواح 7 أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - ياوندي - (د ب أ)

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا، يوم السبت يوم حداد وطني في الكاميرون بعد أن قتل مسلحون مجهولون سبعة أطفال خلال هجوم استهدف مدرسة.

وأصيب ما لا يقل عن 13 طفلاً بجروح خطيرة عندما اقتحم مقاتلون مدججون بالسلاح مدرسة الأم فرانسيسكا في بلدة كومبا في المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون يوم السبت الماضي وفتحوا النار على الأطفال.

وأعرب بيا اليوم الأربعاء عن حزنه بسبب حادث "القتل المروع" وأمر بإجراء تحقيق كامل في الجريمة.

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ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المسؤولين الحكوميين والانفصاليين تبادلوا الاتهامات في الأيام القليلة الماضية بالتورط في الهجوم.

وتعاني الكاميرون من اضطرابات وهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت منطقتاها الرئيسيتان الناطقتان بالإنجليزية، الشمال الغربي والجنوب الغربي، في أواخر عام 2016 عن رغبتهما في الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

ولطالما اشتكى الناطقون بالإنجليزية من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية وحصولهم على تمويل حكومي أقل في الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها الفرنسية.