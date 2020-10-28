البعثة الأممية لدعم ليبيا تطلق منصة تفاعلية لملتقى الحوار السياسي الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "منصة الحوار الليبي" التفاعلية بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وذكرت البعثة في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك" أن المنصة المنصة التفاعلية للحوار الليبي، ستتيح الفرصة لجميع شابات وشبان ونساء ورجال ليبيا الاطلاع على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتفاعل مع البعثة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية ملتقى الحوار عبر التسجيل في المنصة.

ودعت البعثة، للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، السيدة ستيفاني وليامز، يعقد عبر الإنترنت في 30 أكتوبر.

وأكدت أن الحوار الافتراضي مفتوح أمام جميع الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها، وسيركز الحوار على العملية السياسية والميثاق الليبي.