الجزائر تفتتح ثالث أكبر مسجدٍ في العالم

تقام أول صلاة جماعية اليوم الأربعاء، لإفتتاح جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في إفريقيا، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، بعد سنة ونصف السنة على الإنتهاء من بنائه.

ويفترض أن يتم الافتتاح بإشراف الرئيس عبد المجيد تبون في حال سمح له وضعه الصحي.

وسيتمّ مساء الأربعاء إفتتاح قاعة الصلاة في المسجد التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلّ.

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ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27,75 هكتارا، وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر مأذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترًا، أي 43 طابقًا، ويمكن الوصول إليها بمصاعد.