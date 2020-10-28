ترامب يجدد شكوكه في نتائج التصويت عبر البريد الإلكتروني

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه يشك في نتائج التصويت المبكر التي تجرى عبر “البريد الإلكتروني” في الانتخابات الرئاسية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري في “ولاية أريزونا” التي تشير استطلاعات الرأي فيها إلىتخلفه بفارق ضئيل عن بايدن، وفقا لشبكة الغد الإخبارية.
وحتى الآن ، صوت أكثر من 70 مليونًا أمريكي سواء عبر التصويت المبكر شخصيا أو بالبريد الإلكتروني.
يأتي هذا في وقت حافظ
وتشير استطلاعات الراي، تقدم جوبايدن في عدد من الولايات، بينما يتقدم ترامب في ولايات أخرى.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات عبر صناديق الاقتراع في الـ 3 من نوفمبر، أي بعد 6 أيام فقط.
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