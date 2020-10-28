ارتفاع الدولار يقود لانخفاض شعبية حزب أردوغان

صرح أوزر سنجار، مدير شركة "متروبول" لاستطلاعات الرأي في تركيا، بأن تجاوز الدولار حاجز 8 ليرات تركية سينعكس سلبا على الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

في تعليقه على وصول سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء، إلى 8,32 ليرة تركية، قال سنجار إن هذا الحدث قد أسفر عن تراجع

نسبة تأييد حزب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ما دون 30%، وفقا لروسيا اليوم.

وفي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ذكر سنجار انخفاض الأصوات المؤيدة للحزب الحاكم إلى ما دون 30%، بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار 8 ليرات.

وقال: "أصوات الحزب الحاكم حطمت حاجز 30% مع تجاوز سعر الدولار حاجز 8 ليرات".

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وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، قد أثار غضبا شعبيا بتصريحاته حول ارتفاع مؤشر العملات أمام الليرة خلال برنامج تلفزيوني قائلا: "ما علاقة المواطن بالدولار؟ هل يحصلون على رواتبهم بالدولار؟".

ووجه الاقتصاديون انتقادات للبيراق لفترة طويلة بسبب تصريحاته المتعلقة بأزمة الدولار، مؤكدين أن السلع في تركيا يتم تسعيرها وفقا للدولار.