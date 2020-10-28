الشيشان: 100 ألف روبل لكل مولود اسمه محمد بمناسبة المولد النبوي

قال وزير الإعلام والصحافة الشيشانى، أحمد دوداييف، أن الصندوق العام الإقليمي في الشيشان، سيدفع 100 ألف روبل لكل مولود حديث اسمه محمد تيمنا بالرسول الكريم محمد، وبمناسبة المولد النبوي الشريف.

و أشار دوداييف، إلى أن "الحدث الخيري جاء

ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، حيث ستحصل كل عائلة ترزق بمولود في الفترة بين 28 و29 أكتوبر، وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة، على 100 ألف روبل مكافأ"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "يقام هذا الحدث سنويا في الشيشان... في العام الماضي تلقى المواليد مدفوعات بسيطة".

و تابع أنه، وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي، ستقام أيضا فعاليات دينية جماعية ومعرض لآثار النبي الكريم في الجمهورية، مشددا على أن هذه الفعاليات تأتي "في سياق الأحداث الأخيرة في فرنسا".