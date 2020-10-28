وزير الخارجية الإيراني يكشف حقيقة تبادل جواسيس مع واشنطن

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خبر تبادل جاسوسين معتقلين مع واشنطن، قائلا: "هذا الخبر عار عن الصحة تماما".
و أشار ظريف، إلى أن وزارة الخارجية سبق أن اقترحت تبادل جميع سجناء الجانبين في كافة أنحاء العالم، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف: "لقد سبق وأن اقترحنا تبادلا شاملا للسجناء بين الجانبين.. هناك رعايا إيرانيون يقبعون حاليا في سجون الدول المختلفة بأمر من الولايات المتحدة كما يوجد لدينا سجناء داخل سجون أمريكا ذاتها بمن فيهم الأشخاص
وتابع: "انطلاقا من ذلك، اقترحنا تبادل جميع السجناء بين البلدين في أنحاء العالم وما زلنا نؤكد على هذا الأمر".
وأكدت وسائل إعلام خلال الأيام الأخيرة، أن "الجاسوسين المثيرين للجدل في إيران تم تبادلهما مع واشنطن".
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