النمسا .. تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، اليوم الأربعاء ، عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن تقليص الاتصالات الاجتماعية هو مساهمة يمكن أن يقدمها كل فرد.
وأوضحنيهمر، فى تصريحات له أن المسئولية عنالتعايش الاجتماعي ستظهر الآن من قبل أولئك الذين يتخلون عن الحفلات والاحتفالات ، مشيرا إلى أن النمسا دولة قوية بدعم الشعب ، لافتا إلى أهمية الدفاع عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الوباء وحمايتهم بشكل مستقل.
وأضاف في تصريحاته - بمناسبة احتفال البلاد بعيد الهالويين- أن أولئك الذين يبقون في المنزل يتصرفون بمسئولية ، مشيرا إلى ضرورة التصرف بمسئولية في "ليلة الهالوين" والبقاء في المنزل وأن الشرطة ستتواجد بشكل متزايد في الأماكن العامة.
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