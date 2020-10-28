أفادت شكوى جنائية أمريكية، كشف النقاب عنها اليوم الأربعاء، بأن 8 واجهوا اتهامات بالتآمر للعمل لصالح الصين في مؤامرة تتضمن رسائل تهديد واستخدام أجهزة الرؤية الليلية لمراقبة عائلة صينية وحملها على العودة إلى وطنها لمواجهةاتهامات.
وقال مسؤولون كبار بوزارة العدل الأمريكية في مؤتمر صحفي إن 5 من المتهمين، ومن بينهم محقق أمريكي خاص جرت الاستعانة به للمساعدة في التجسس على الأسرة، اعتقلوااليوم في نيوجيرسي ونيويورك وكاليفورنيا، بينما يعتقد أن الباقين في الصين، وفقا لروسيا اليوم.
وأظهرت سجلات المحكمة أن المؤامرة المزعومة تعرف بـ"العملية فوكس هانت" و"العملية سكاي نت"، وكان الغرض منها استهداف مواطنين صينيين يعيشون في دول أجنبية وترويعهم من أجل حملهم على العودة إلى الصين لمواجهة اتهامات.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة توجه تهمًا لـ8 أشخاص بالعمل لصالح الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.