انتخابات الرئاسة الأمريكية.. جو بايدن يعتزم الإدلاء بصوته اليوم

أكد مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى له فى جورجيا، إن الإدارة الأمريكية تجاهلت خطة وضعتها لمواجهة جائحة كورونا، لأنها تقلل من تأثير الفيروس على الفرد، مشيرا إلى أنه يفعل ما يقوله وأنه يرغب فى القضاء على كل المشكلات دون اللجوء للحيل السياسية.

و أعلن بايدن، إنه يعتزم الإدلاء بصوته فى الانتخابات فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأضاف بايدن: "لماذا أبحث عن القيادة وما هو هدفي، وكانت إجابتى على السؤال هو توحيد الأمة وتضميد جراح تلك الأمة، يجب أن نحرر أنفسنا من

الانقسام، وأن نصبح أمة واحدة قوية يمكنها أن تتعافى، وهذا هو هدفى من الترشح فى الانتخابات وهذا ما يجب علينا فعله".

وقال جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى له فى جورجيا، إن الفترة الماضية شهدت فقدان ملايين الأمريكيين وظائفهم بسبب جائحة كورونا والعديد من التحديات، مشيرا إلى أنه الدروس المستفادة التى تعلمناها من خلال هذا الأمة، أنه لابد أن يكون هناك أمل فى الوصول لعلاج لتلك الجائحة.

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وقال المرشح الديمقراطىفى انتخابات الرئاسة

الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى له فى جورجيا، إنه فى أبريل 1944، مات الرئيس روزفيلد، ومر الشعب الأمريكى بحزن شديد.

وأضاف بايدن: "وأتذكر رجل أسود يدعى جاكسون، هو ليس بعيدا عن هذا المكان، كان شديد الحزن، وعندما سأله جاره لماذا يحزن بشدة على الرئيس وهل يعرفه، وكان رده، لا، ولكنه ربما يعرفنى، وهو ما تحتاجه الأمة الامريكية الآن، رئيس لا يفرق الأمريكيين بلا يجمعهم ولا يحدث انشقاق بينهم".

ولم يتبق سوى أسبوع واحد على انتخابات الرئاسة المقرر إجراءها فى3 نوفمبر، انتقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن فى أنحاء مختلفة من البلاد اليوم الثلاثاء الذى يشهد نشاطا مكثفا فى الدعاية الانتخابية يشارك فيه الرئيس السابق باراك أوباما.