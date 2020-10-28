الخارجية التركية تدين حرق صور أردوغان خلال مظاهرات أرمينية في لبنان

قالت الخارجية التركية: "ندين بشدة التصرفات غير اللائقة بحق رئيس جمهوريتنا وعلمنا الوطني، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وننتظر من الجهات المختصة التحقيق بشكل عاجل ومحاسبة المخطئين". وبحسب بيان الخارجية التركية فإن "التظاهرة المذكورة، حصلت بتنظيم من جماعات أرمنية في لبنان، بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، وتم حرق العلم التركي وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، وفقا لروسيا اليوم. من جماعات أرمنية في لبنان، بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، وتم حرق العلم التركي وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، وفقا لروسيا اليوم. وكانت الأحزاب الأرمنية والمنظمات الطلابية في لبنان نظمت تظاهرة أمام السفارة Advertisements التركية في منطقة الرابية، تنديدا بخرق اتفاق الهدنة بين قره باغ وأذربيجان، ودعم تركيا لأذربيحان في الصراع على الأقليم. التركية في منطقة الرابية، تنديدا بخرق اتفاق الهدنة بين قره باغ وأذربيجان، ودعم تركيا لأذربيحان في الصراع على الأقليم. وقام المتظاهرون خلال التظاهرة برشق القوى الأمنية المكلفة بحماية السفارة بالحجارة، وأطلقوا المفرقعات النارية وحصل تدافع بين الجانبين. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة أنقرة ودعمها المباشر لأذربيجان في معركتها العسكرية في منطقة قره باغ.

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