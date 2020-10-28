نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 57 ثانية

آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2020 10:14 مساءً

بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي في مستشفى تابع للجيش الجزائري، اعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، عن نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوص طبية.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية: “نقل رئيس الجمهورية إلى ألمانيا مساء اليوم لتلقي فحوصات طبية معمّقة. نقل الرئيس إلى ألمانيا جاء بناء على توصية من أطبائه”.

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ودخل الرئيس الجزائري إلى المستشفى المركزي للجيش في عين النعجة في الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحي الطوعي، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية.

وكان بيان سابق يوم الثلاثاء قد قال إن حالة الرئيس الصحية “مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه”.

وفي 24 من الشهر الجاري، وضع الرئيس الجزائري في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.