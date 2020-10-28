محمد بن زايد: إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أهمية اتباع الهدي النبوي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا: “مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين”.

وأضاف: “إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء”.