شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، استمرار الحوثيين إطلاق طائرات دون طيار مستهدفة مناطق مدنية في المملكة، إذ تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها. وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز، استنكار الأردن ورفضها لهذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة.

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