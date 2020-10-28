أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استقلّت طائرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين في جزيرة مدارية مع أقربائها في خضمّ الأزمة الوبائية.
وكتبت "لا أظنّ أن أحداً منّا كان قبل كوفيد يقدّر فعلاً فرصة السفر ولقاء الأهل والأصدقاء في مكان آمن"، ناشرة صوراً "لهذه الرحلة التي تسنّى لنا خلالها الادّعاء لفترة وجيزة بأن الأمور عادت إلى طبيعتها".
وأفادت مواقع متخصصة في أخبار المشاهير، " بأن كيم اصطحبت معها، في جملة المدعوين، شقيقاتها كلوي وكورتني وكندال على متن طائرة "بوينغ 777" من لوس أنجليس إلى تاهيتي.
وانضمّ إليهم لاحقاً زوجها مغني الراب كانييه ويست.
وأخبرت النجمة "رقصنا وركبنا الدرّاجة الهوائية وسبحنا إلى جانب الحيتان وجدّفنا قوارب كاياك وشاهدنا فيلماً على الشاطئ وفعلنا أموراً كثيرة أخرى. وأنا أدرك أن هذه الامور ليست في متناول الأغلبية راهناً وفي أوقات كهذه أقدّر فعلاً نعمة العيش الرغيد الذي أحظى به".
غير أن هذه العطلة الفاخرة لم تلق استحسان مستخدمين كثر للإنترنت اعتبروها في غير وقتها وغير لائقة في أوقات الأزمة الوبائية والاقتصادية هذه.
وكتب مستخدم حصد تعليقه11 ألف إعجاب "اضطر ناس إلى توديع أقربائهم الذين يموتون وحيدين في المستشفى عبر الهاتف. ومن الصواب فعلاً نشر هذه الرحلة المرحة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يعاني العالم الأمرّين. يا له من تواضع ويا لها من حكمة فعلاً".
وغرّد مغني الروك البريطاني بيتر فرامبتون أن "الناس يذهبون اليوم إلى بنوك الطعام وليس إلى الجزر الخاصة".
غير أن هذه التعليقات الشاجبة لم تمنع ألبوم الرحلة على "إنستغرام" من حصد نحو 4 ملايين إعجاب في خلال ست ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تواجه انتقادات واسعة بعد احتفالها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.