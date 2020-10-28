الاعلام الامني تعلن ضبط 25 عبوة ناسفة في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن ضبط 25 عبوة ناسفة في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك يفيد بوجود اجسام غريبة في قرية حشيشة التابعة الى قضاء داقوق، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص لغرض رفع العبوات المزروعة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت "تم رفع (٢٥)عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة داخل جليكانات سعة (٢٠) لترا مع مساطر ونضائد ٩ فولت مع ١٧ صاعقاً، حيث تم معالجتها وفقا الاجراءات الاصولية".