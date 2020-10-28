الرئيس الجزائري ينقل لألمانيا لإجراء “فحوصات معمقة”

تم مساء اليوم الأربعاء نقل الرئيس الجزائري، عبد الـمجيد تبون، إلى ألمانيا، قبيل أيام من محطة الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن تبون، نقل لألمانيا لإجراء “فحوصات طبية معمقة” وذلك “بناء على توصية الطاقم الطبي”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “تم مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020, نقل رئيس الجمهورية, السيد عبد الـمجيد تبون, إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة, وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي”.

وكانت ​الرئاسة الجزائرية​ قد أعلنت قبل يومين دخول الرئيس ​عبد المجيد تبون​، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ولا “تستدعي القلق”.

وسبق للجزائر أن أعلنت أن تبون، دخل للحجر الصحي، بعد تأكد إصابة عدد من مقربيه بفيروس كورونا المستجد.