كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3985 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1876حالة، من بينها 1508 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 536 حالة جديدة، منها 155 حالة بالقنيطرة. وبجهة الشرق، سجلت 451 حالة، منها 209 حالة بوجدة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 255 حالة، منها 165 بمراكش. Advertisements وبجهة سوس ماسة، سجلت 230 حالة، منها 130 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 198 حالة، منها 109 حالة بطنجة. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 142 حالة، من بينها 55 بخريبكة. وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 84 حالة، ثم 78 حالة بدرعة تافلالات، وبجهة فاس مكناس سجلت 58 حالة، ثم 49 بكلميم واد نون، ثم 32 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3985 بكورونا.. 72% منها في ثلاث جهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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