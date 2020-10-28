4 حالات شفاء من فيروس “كورونا” في صفوف الرجاء

أظهرت نتائج المسحة الطبية العشرين لنادي الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، شفاء 4 لاعبين من الفيروس بعدما كانوا ضمن القاٸمة التي خضعت للحجر الصحي.

وكشفت نتاٸج التحاليل المخبرية، التي خضع لها لاعبو وأفراد الطاقم التقني للرجاء أمس الثلاثاء، إصابة لاعب وعضو بالطاقم التقني بفيرس “كورونا”.

وكشف الفريق الأخضر أن المعنيان بالأمر يخضعان للبرتوكول الصحي المتبع، علی غرار اللاعبين الذين يواصلون العلاج والحجر الصحي بعد تأكد اصابتهم قبل أيام.

وبلغ عدد لاعبي الرجاء الذين تماثلوا للشفاء 6 بعدما كشفت التحاليل المخبرية ليوم أمس الثلاثاء تماثل لاعبين للشفاء بعدما جاءت نتاٸجهما سلبية.

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