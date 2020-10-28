بمناسبة المولد النبوي.. الملك يصدر عفوه عن 931 شخصا

بمناسبة ذكرى المولد النبوي، أعلنت وزارة العدل، قبل قليل، عن عفو ملكي على أزيد من 900 شخص.

وقالت الوزارة، إنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أصدر الملك أمره بالعفو عن 931 شخصا، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه من بين المشمولين بالعفو، أشخاص في حالة اعتقال، وعددهم 677 وآخرون في حالة سراح وعددهم 254 شخصا.