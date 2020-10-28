بعيدا عن الجانب الشخصي.. باطمة تستعد للعودة بعملين سعودي ومغربي

تحضر الفنانة دنيا باطمة لعودة فنية قوية، من خلال إصدار عملين متتاليين، طبقا لما أكدته بنفسها.

وبعدما أعادت فتح خاصية التعاليق على منشوراتها، تلقت دنيا باطمة، ليلة أمس الثلاثاء، أسئلة حول غيابها الفني، لتؤكد أنها ستعود بإصدار أغنية سعودية، تليها أغنية مغربية.

وكشفت باطمة أنها أجلت إصدار الأغنية المغربية، بسبب وفاة عمها حسن باطمة، الذي رحل، في بداية شهر أكتوبر الجاري.

وتحضر باطمة للعودة إلى الساحة الفنية، بعد وضعها لطفلتها ليلى روز، وبعد انتهاء الاستماع إليها في الجلسات الاستئنافية في ملف “حمزة مون” بيبي المتهمة فيه.