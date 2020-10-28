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العسومي رئيسا للبرلمان العربي ومايو رئيسا للجنة المالية  

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

شارك ممثلين عن مجلس النواب اليمني، في جلسة انتخاب رئيس البرلمان العربي التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم.

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وفاز النائب البحريني عادل عبدالرحمن العسومي برئاسة البرلمان بالتزكية، فيما انتخب النائب إنصاف علي مايو، رئيسا للجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان.

واكد العسومي في الجلسة التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب: الدكتور مهدي عبدالسلام، وعبدالوهاب معوضه، وإنصاف علي مايو، وعلوي الباشا بن زبع، استمرار البرلمان في العمل بكل جد وإخلاص دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.

وقال العسومي إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساسى يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. 

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