شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدلي بصوته قبل موعد الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته الأربعاء في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

Advertisements وعقب خطاب مقتضب حول وباء كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عاماً) والذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن. وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسة في الحملة الانتخابية.

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