شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: ألمانيا تواجه وضعا بالغ الخطورة والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئيا، إن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وإن سرعة انتشاره عالية جدا.

Advertisements وتابعت ميركل "علينا أن نتحرك فورا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد".

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