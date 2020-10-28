شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية والان نبدء بالتفاصيل

نُقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، اليوم، لإجراء فحوصات طبية. وفق وكالة "رويترز". وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس دخول الرئيس تبون إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة. وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.