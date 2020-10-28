هل تتعرض الحريات الدينية لتقييد متزايد حول العالم؟

رصد تقرير جديد للحكومة الألمانية أن حق الإنسان في الحرية الدينية قد تعرض لضغوط في العديد من البلدان.

وجاء في التقرير الحكومي الثاني حول الوضع العالمي للحرية الدينية الذي نُشر في برلين اليوم الأربعاء أن "المسيحيين، بصفتهم أتباع أكبر مجتمع ديني في العالم من حيث العدد، يتضررون بشكل خاص من انتهاك الحرية الدينية".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أتباع ديانات أخرى وعقائد أخرى عانوا أيضاً من التمييز والاضطهاد بسبب معتقداتهم أو لأنهم أنفسهم غير مؤمنين بدين.

وفي عام 2018، استحدثت الحكومة الألمانية منصب مفوض الحكومة للحرية الدينية في أنحاء العالم، وأسندت المهمة إلى النائب في البرلمان الألماني (بوندستاج)، ماركوس جروبل، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي.